09 октября, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Land Rover Discovery Sport R-Dynamic S (SD4)

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 24
Двигатель, тип дизель, R4
Объем двигателя, куб. см 1999
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 240 при 4000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 500 при 1500
Трансмиссия АТ9
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 220
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 7,7
Средний расход топлива, л на 100 км 7,1
Дорожный просвет, мм 212
Цена в России, руб. не поставляется

Land Rover Discovery Sport S (P249)


Двигатель, тип бензиновый, R4
Объем двигателя, куб. см 1997
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 249 при 5500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 365
Трансмиссия АТ9
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 225
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 7,6
Средний расход топлива, л на 100 км 8
Дорожный просвет, мм 212
Цена в России, руб. от 3 128 000
Комментарии

Печать

PDF-версия

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя