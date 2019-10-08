Land Rover Discovery Sport R-Dynamic S (SD4)

Двигатель, тип дизель, R4 Объем двигателя, куб. см 1999 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 240 при 4000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 500 при 1500 Трансмиссия АТ9 Привод полный Максимальная скорость, км/ч 220 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 7,7 Средний расход топлива, л на 100 км 7,1 Дорожный просвет, мм 212 Цена в России, руб. не поставляется