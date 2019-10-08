Land Rover Discovery Sport R-Dynamic S (SD4)

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|Двигатель, тип
|дизель, R4
|Объем двигателя, куб. см
|1999
|Максимальная мощность, л.с. при об/мин
|240 при 4000
|Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
|500 при 1500
|Трансмиссия
|АТ9
|Привод
|полный
|Максимальная скорость, км/ч
|220
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|7,7
|Средний расход топлива, л на 100 км
|7,1
|Дорожный просвет, мм
|212
|Цена в России, руб.
|не поставляется
Land Rover Discovery Sport S (P249)
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|Двигатель, тип
|бензиновый, R4
|Объем двигателя, куб. см
|1997
|Максимальная мощность, л.с. при об/мин
|249 при 5500
|Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
|365
|Трансмиссия
|АТ9
|Привод
|полный
|Максимальная скорость, км/ч
|225
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|7,6
|Средний расход топлива, л на 100 км
|8
|Дорожный просвет, мм
|212
|Цена в России, руб.
|от 3 128 000
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