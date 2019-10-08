Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic

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|Тип двигателя
|дизельный, R4
|Рабочий объем, куб. см
|1950
|Максимальная мощность, л.с. при об/мин
|194 при 3800
|Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
|400 при 1600–2800
|Дополнительный двигатель
|электрический, 100 кВт
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|6,8
|Расход топлива в смешанном цикле, л на100 км
|1,1
|Запас хода на электрической тяге, км
|106
Mercedes-Benz GLC 300 e 4Matic
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|Тип двигателя
|бензиновый, R4
|Рабочий объем, куб. см
|1991
|Максимальная мощность, л.с. при об/мин
|211 при 5500
|Максимальный крутящий момент, Нм при об /мин
|350 при 1200–4000
|Дополнительный двигатель
|электрический, 90 кВт
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|5,7
|Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км
|2,5
|Запас хода на электрической тяге, км
|49
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic
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|Тип двигателя
|электрический
|Мощность, кВт
|300
|Максимальный крутящий момент, Нм
|760
|Время разгона от 0 до 100 км/ч, с
|5,1
|Запас хода на электрической тяге, км
|445
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