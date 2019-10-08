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Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 10
Тип двигателя дизельный, R4
Рабочий объем, куб. см 1950
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 194 при 3800
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 400 при 1600–2800
Дополнительный двигатель электрический, 100 кВт
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 6,8
Расход топлива в смешанном цикле, л на100 км 1,1
Запас хода на электрической тяге, км 106

Mercedes-Benz GLC 300 e 4Matic


Тип двигателя бензиновый, R4
Рабочий объем, куб. см 1991
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 211 при 5500
Максимальный крутящий момент, Нм при об /мин 350 при 1200–4000
Дополнительный двигатель электрический, 90 кВт
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 5,7
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км 2,5
Запас хода на электрической тяге, км 49

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic


Тип двигателя электрический
Мощность, кВт 300
Максимальный крутящий момент, Нм 760
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 5,1
Запас хода на электрической тяге, км 445
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