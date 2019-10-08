Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic

Тип двигателя бензиновый, R4 Рабочий объем, куб. см 1991 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 211 при 5500 Максимальный крутящий момент, Нм при об /мин 350 при 1200–4000 Дополнительный двигатель электрический, 90 кВт Разгон от 0 до 100 км/ч, с 5,7 Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км 2,5 Запас хода на электрической тяге, км 49