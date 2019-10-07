07 октября, понедельник
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Фото: Volkswagen

Volkswagen провел ребрендинг подразделения R

Компания Volkswagen вслед за сменой фирменного стиля провела ребрендинг подразделения R, выпускающего спортивные модификации моделей немецкого автопроизводителя.

В качестве эмблемы по-прежнему будет использоваться буква «R», но ее начертание изменится — литеру стилизуют под вираж гоночной трассы. Также в новом логотипе не будет контрастной подложки.

Первой моделью с новым логотипом станет купе-кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport R-Line, премьера которого состоится 11 октября на автосалоне в Нью-Йорке.

Напомним, обновленный фирменный стиль Volkswagen был представлен на шоу во Франкфурте в рамках премьеры серийного электромобиля Volkswagen ID.3.

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