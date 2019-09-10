Volkswagen представил свой десятый логотип

Вечером в понедельник, 9 сентября, на здании штаб-квартиры Volkswagen AG в Вольфсбурге был открыт новый, десятый за историю концерна, логотип. Почти одновременно во Франкфурте была представлена модель ID.3, которая, как надеются в компании, станет едва ли не первым доступным и массовым электромобилем в мире.

#VW Sales Board Member Jurgen Stackmann on the new logo: “Volkswagen now appears clearer and more succinct.” #IAA19 pic.twitter.com/g1GRIvKBmk — Volkswagen News (@volkswagen) September 10, 2019

Изменения в логотипе минимальны и одновременно заметны. Концерн отказался от стилизации под 3D, вернув эмблеме двухмерность. Впервые за всю историю концы буквы W в эмблеме не касаются круга, в который заключены буквы, что делает эмблему асимметричной. «Новый дизайн (бренда.— “Ъ”) демонстрирует начало новой эры для Volkswagen,— заявил член совета управляющих концерна Юрген Стакманн.— Формулируя новый контент, представляя новые продукты, бренд переживает фундаментальные изменения, двигаясь к будущему… И пришло время продемонстрировать новое отношение нашего бренда всему миру».

В свою очередь, представляя модель ID.3, генеральный директор концерна Герберт Дисс заметил, как цитирует Bloomberg, что модель предназначена для того, чтобы «превратить электромобили из нишевого продукта в продукт мейнстрима, сделав его доступным для каждого».

Андрей Келекеев