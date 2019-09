Volkswagen представил свой десятый логотип

Вечером в понедельник, 9 сентября, на здании штаб-квартиры Volkswagen AG в Вольфсбурге был открыт новый, десятый за историю концерна, логотип. Почти одновременно во Франкфурте была представлена модель ID.3, которая, как надеются в компании, станет едва ли не первым доступным и массовым электромобилем в мире.

#VW Sales Board Member Jurgen Stackmann on the new logo: “Volkswagen now appears clearer and more succinct.” #IAA19 pic.twitter.com/g1GRIvKBmk