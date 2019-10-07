Сборы российских фильмов за девять месяцев упали на 20%

Российские фильмы за год потеряли в прокате более 20% сборов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика». По данным журнала, с января по сентябрь 2019 года россияне потратили на билеты в кино 40,3 млрд руб. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Несмотря на популярность кино у россиян, отечественные фильмы за девять месяцев собрали лишь 9 млрд руб.

Сборы зарубежных кинокартин, напротив, выросли до 31,3 млрд руб., что на четверть больше, чем за девять месяцев 2018 года. В частности, сборы двух фильмов — «Король Лев» и «Мстители: финал» — превысили 3 млрд. руб., еще восемь получили более 1 млрд руб. каждый.

В России самые большие сборы у военной драмы «Т-34» (2,3 млрд руб.), на втором месте идет комедия «Громкая связь» (547 млн руб.). В итоге доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% до 22,3%.

Ранее стало известно, что Россия впервые начнет финансировать международные фильмы на условиях миноритарного участия. Минкульт надеется привлечь к таким проектам зарубежных продюсеров, которые смогут обеспечить успех на европейских кинофестивалях.

Подробности — в публикации “Ъ” «Российское кино готовят к фестивалям».