Мэрия Челябинска заявила о решении проблема запаха канализации с очистных

В администрации Челябинска заявили о решении проблемы неприятного запаха с очистных сооружений городской канализации в Металлургическом районе.

«МУП “ПОВВ” купил и уже запустил на своем предприятии специальный опрыскиватель для нейтрализации неприятных запахов. В это трудно поверить, но теперь можно не закрывать окна в машине, проезжая мимо»,– написал начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем телеграм-канале.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе этого года глава региона Алексей Текслер во время объезда социальных объектов Металлургического района Челябинска потребовал от и.о. главы города Натальи Котовой «разобраться» с запахом от очистных сооружений. Через две недели после этого управление Росприроднадзора по Челябинской области приостановило действие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух для муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»).