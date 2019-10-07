Дело экс-депутата гордумы Екатеринбурга о взятке поступило в суд

Уголовное дело о взяточничестве (ст.290 УК РФ) экс-депутата гордумы Екатеринбурга, бывшего главы регионального управления капитального строительства Олега Кагилева и его знакомого Дмитрия Шадрина поступило в Кировский райсуд Екатеринбурга. По версии следствия, господин Кагилев получил более 6 млн руб. в виде отката за помощь в получении тендера на реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский.

Согласно данным суда, дело передано в производство судье Денису Абашеву, который ранее рассматривал ряд резонансных дел. В частности, он выносил решения по делам о ДТП художественного руководителя Коляда-театра Николая Коляды, о распространении вируса Lurk (на скамье подсудимых был один из членов межрегиональной группировки хакеров Константин Мельник) и о посредничестве во взяточничестве судьи арбитражного суда Олега Гаврюшина (на скамье подсудимых был сын судьи Андрей Гаврюшин).

Подробнее об уголовном деле депутата Олега Кагилева можно узнать в материале «Кандидата отстраняют от работы».

Игорь Лесовских