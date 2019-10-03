Дело экс-депутата гордумы Екатеринбурга о взятке передали в суд По версии следствия, Олег Кагилев просил откаты за госконтракты

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение уголовное дело в отношении бывшего депутата гордумы и бывшего начальника управления капитального строительства области Олега Кагилева. Ему вменяют ч. 1 ст. 30 УК РФ, п. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя»). Его знакомый Дмитрий Шадрин, который также является фигурантом дела, обвиняется по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

По версии следствия, Кагилев получил более 6 млн руб. от компании «СтроймонтажУрал-2000». Согласно сайту госзакупок, в начале 2017 года компания получила заказ на крупную реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский на общую сумму 132 млн руб. Якобы после получения госконтракта «СтроймонтажУрал-2000» заключил фиктивный договор на поставку инструментов с компанией, подконтрольной Олегу Кагилеву.

Дело будет рассматривать Кировский райсуд.