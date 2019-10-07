В честь Дня республики в Адыгее состоялись конноспортивные мероприятия

В День Республики Адыгеяна ипподроме в Майкопе состоялись скачки, где коннозаводчики из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края выставили для участия более 70 лошадей английской, арабской и кабардинской пород.

Спортивные состязания, ставшие уже традиционными в регионе, посетил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, руководители органов власти, представители адыгской диаспоры, а также жители и гости республики – любители конноспортивных мероприятий.

Глава республики поздравил всех участников и болельщиков состязаний с Днем республики и пожелал всего самого доброго.

На территории, прилегающей к ипподрому, была организована большая культурно-массовая программа: гастрономические конкурсы и мастер-классы, аттракционы, этнографические показы, выставки-продажи изделий прикладного искусства и выступление творческих коллективов.

В ходе соревнований разыграли призовой фонд в размере 1 млн. 50 тыс. рублей. Скаковая программа состояла из 8 дистанций. Английские чистопородные лошади от 2-х, 3-х лет и старше приняли участие в заездах на призы в честь ветеранов Великой Отечественной войны, Госсовета-Хасэ РА, Главы РА и Кабинета министров РА. Среди лошадей кабардинской породы организовали заезды на призы «Достояние нартов» и «Саусэрыкъо».

В заезде на приз Главы Адыгеиприняли участие лошади-трехлетки английской чистокровной породы. На дистанции 2,4 тыс. метров победил жокей Андрей Киршин на жеребце по кличке Избиратель (владелец МагаметДзыбов). От имени Главы республики приз победителю вручил писатель, Герой труда России ИсхакМашбаш.

В этот же день на центральной площади Майкопа муниципальные образования республики организовали национальные подворья, где каждый желающий мог отведать блюда народов, проживающих в республике.

В рамках XXмеждународного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» в большом крытом павильоне была организована выставка мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи, субъектов ЮФО, СКФО, стран ближнего и дальнего зарубежья. Жители и гости республики могли принять участие в дегустации адыгских блюд и мастер-классах по национальным танцам, игре на старинных музыкальных инструментах, адыгской вышивке золотыми нитями и т.д.

В День республики также были организованы культурно-массовые мероприятия в городском парке. На площади Единения и согласия состоялись концертные выступления Камерного музыкального салона, оркестра русских народных инструментов «Русская удаль» и государственного симфонического оркестра Госфилармонии. На площади Дружбы народов прошли тематические мероприятия для детей, показательные выступления спортсменов, выставки, рассказывающие о волонтёрском движении в республике и различные мастер-классы. Праздничные программы также были проведены на Бульваре Победы в черемушках и в других микрорайонах города.