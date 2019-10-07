Региональные власти: отопление есть во всех домах Свердловской области

Во всех 94 муниципалитетах включили отопление, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. По данным региональных властей, к утру понедельника в регионе отапливаются все многоквартирные дома (89,12 млн кв. м) и объекты соцсферы (5,8 тыс. объектов). «Как и в прошлом году, системных сбоев при включении отопления в регионе не было. Работа по подготовке инфраструктуры к зиме была проведена очень большая, и мы рассчитываем, что предстоящий отопительный сезон в Свердловской области пройдет в безаварийном режиме, максимально комфортно для жителей всех территорий»,— передает департамент слова регионального министра ЖКХ Николая Смирнова.

В этом году, отметили в департаменте, большинство муниципалитетов начали отопительный сезон, «не дожидаясь устойчивых холодов, в довольно ранние сроки». Впрочем, на прошлой неделе свердловская прокуратура начала проверку из-за отсутствия отопления в домах Екатеринбурга. Надзорное ведомство планировало проверить ресурноснабжающую организацию, которая в этом году ремонтировала теплотрассы в Пионерском поселке.

В прокуратуре Екатеринбурга работает горячая линия, куда можно сообщить об отсутствии отопления. С 17 сентября на нее поступило 605 обращений, по каждому из них организована проверка.