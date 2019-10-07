Бывший топ-менеджер АвтоВАЗа назначен гендиректором Renault в России

Компания Renault объявила о смене руководителя российского подразделения с 1 ноября 2019 года. Новым главой французского автопроизводителя в России станет Ян Птачек. С 2016 года он работал в АвтоВАЗе на посту исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу.

Действующий руководитель Renault в России Андрей Панков покинет компанию по причинам личного характера, сообщила французская компания.

О провале эксперимента Renault по продаже автомобилей через интернет в России читайте в материале “Ъ FM”.