США за полгода увеличили ядерный арсенал, Россия — сократила

С марта по сентябрь США увеличили число ядерных боеголовок на 11 штук, сообщает американский Госдеп. По его данным, Россия за эти шесть месяцев, напротив, сократила свой арсенал на 35 боеголовок.

По подсчетам Госдепа, к сентябрю у США было 668 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1376 боеголовок и 800 пусковых установок (в марте — 656 ракет с 1365 боеголовками).

У России на начало осени было 513 ракет и 1426 боеголовок (в марте — 524 ракеты и 1461 боеголовка). Число развернутых и неразвернутых пусковых установок в РФ снизилось с 760 до 757.

Страны ведут мониторинг ядерных арсеналов в рамках российско-американского Договора 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-З). Он истекает в феврале 2021 года. Россия предлагает продлить его еще на 5 лет, однако власти США пока не сформулировали свою позицию по этому вопросу.

О дальнейших планах России читайте в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».