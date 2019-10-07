Ростовская область и Северный Кавказ стали лидерами по убыткам среднего и крупного бизнеса

Совокупная прибыль среднего и крупного бизнеса по России за первую половину 2019 года выросла на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8 трлн руб. Самую большую убыточность продемонстрировали компании Ростовской области и шести республик Северного Кавказа, три из которых одновременно возглавили список субъектов с наибольшей долей прибыльных компаний, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Компании Ростовской области показали убытки в 23,5 млрд руб., что превысило потери всех кавказских предприятий в совокупности. Для предприятий Дагестана минус составил 9,6 млрд руб.; Чечни — 4,6 млрд руб.; Кабардино-Балкарии — 2,8 млрд руб.; Северной Осетии — 797 млн руб.; Карачаево-Черкесии — 326 млн руб.; Ингушетии — 58 млн руб. При этом Ингушетия, Чечня и Дагестан возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний — 81,8%, 78,6% и 77,2% соответственно.

«В северокавказских республиках, действительно, много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик. А вот вес убыточных организаций значителен»,— сообщила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин предложил первому вице-премьеру — министру финансов РФ Антону Силуанову пересмотреть подходы к налогообложению и льготам для малого и среднего предпринимательства из-за отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Инициативу поддержали бизнес-омбудсмен Борис Титов и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. С идеей продления ЕНВД до 2024 года уже выступал господин Титов, однако правительство не намерено обсуждать продление режима.

Подробности — в материале “Ъ” «О ЕНВД и говорить нечего».