В Кировской станице на митинг против строительства мусорного полигона пришли 620 человек

В субботу, 5 октября, в станице Кировской Ростовской области прошел санкционированный митинг против строительства полигона промышленных отходов. Об этом рассказал представитель группы активистов, выступающих против строительства, Александр Оганьян. По подсчетам инициативной группы в митинге приняли участие 620 человек.

В ходе мероприятия активисты обсуждали возможность проведения референдума по поводу строительства «Экокомплекса по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности» возле станицы Кировской. Для назначения местного референдума им необходимо собрать около 450 подписей. Активисты выразили уверенность, что соберут необходимое количество подписей в ближайшее время.

Напомним, 3 сентября в станице Кировской прошли вторые общественные обсуждения по проекту строительства экокомплекса по обращению с отходами. На слушаниях жители станицы настаивали на том, что строительство нужно перенести на расстояние не менее 5 км от Кировской. В свою очередь инвестор проекта утверждает, что комплекс безопасен и указанный участок отлично подходит для строительства.

Жители Кировской станицы выступают против строительства «Экокомплекса по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности» с мая 2019 года. В конце мая в митинге приняли участие около 400 человек. После этого власти решили приостановить строительство объекта. Сообщалось, что для комплекса попробуют найти другой участок.

Проект экокомплекса предполагает строительство в Кагальницком районе Ростовской области предприятия по сортировке и переработке отходов с участком для хранения непереработанных отходов, которых будет около 50%. Согласно проекту, комплекс будет расположен на участке площадью 11 га сразу за окраиной станицы Кировской.

Кристина Федичкина