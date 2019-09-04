В Кировской провели вторые общественные слушания по строительству мусорного полигона

Администрация Кагальницкого района провела в среду, 3 сентября, в станице Кировской вторые общественные обсуждения по проекту строительства экокомплекса по обращению с отходами. Об этом рассказал представитель группы активистов, выступающих против строительства, Александр Оганьян.

Как сообщалось ранее, провести слушания заново постановила прокуратура Кагальницкого района. Александр Оганьян рассказал, что в ходе новых слушаний жители станицы настаивали на том, что строительство нужно перенести на расстояние не менее 5 км от Кировской. В свою очередь инвестор проекта утверждает, что комплекс безопасен и указанный участок отлично подходит для строительства. Представитель активистов отметил, что ранее инвестор согласился изменить проект с учетом претензий жителей станицы, однако к новому варианту также возникло много вопросов. В первую очередь активисты требуют инвестора учесть розу ветров.

Напомним, 25 мая жители Кировской станицы выступили против строительства «Экокомплекса по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности». В митинге приняли участие около 400 человек. После этого власти решили приостановить строительство объекта. Сообщалось, что для комплекса попробуют найти другой участок.

Проект «Экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности» предполагает строительство в Кагальницком районе Ростовской области предприятия по сортировке и переработке отходов с участком для хранения непереработанных отходов, которых будет около 50%. Согласно проекту, комплекс будет расположен на участке площадью 11 га сразу за окраиной станицы Кировской.

Кристина Федичкина