MAKFA наращивает присутствие на международном рынке: к 2020 году прирост экспорта может составить 25%

Бренд MAKFA наращивает присутствие на международном рынке. По прогнозам, в 2019 году экспорт продукции компании покажет 15-процентный рост по отношению к 2018 году, а в 2020-м прирост может составить более 25%. Увеличение экспортной составляющей достигается благодаря развитию новых направлений, стабильному качеству и расширению ассортимента продукции, а также мерам поддержки со стороны государства.



«Увеличение экспорта – это не только цифры, тонны, доллары. Страна должна гордиться брендами, произведенными в России, - комментирует владелец компании «Макфа» Валерий Юревич. – Мы не должны быть только поставщиками нефти и вооружения. У нас качественные продукты питания. Сегодня все необходимые людям продукты, я не говорю про экзотику, производятся в нашей стране. Российские продукты в мире могут и должны стать своего рода знаком качества. Наша компания выполняет поставленную президентом Владимиром Путиным задачу по увеличению экспортных поставок агропромышленного комплекса, которые к концу 2024 года должны достигнуть $45 млрд. Мы представляем на мировом рынке качественную, экологически чистую продукцию и планируем стать международным брендом».

«Продвижение на внешнем рынке продукции MAKFА - это в первую очередь продвижение России, - отмечает управляющий компании «Макфа» Антон Белоусов. – Мы вывозим не сырье, а готовый продукт, с добавочной стоимостью. Не просто макароны или муку, а макароны и муку MAKFA. Недавно мы делали на японском телевидении программу о российской гречке, ее полезных свойствах. Рассказывали, что она растет на Алтае, в экологически чистом регионе. После этого спрос значительно вырос. Мы и в будущем будем продвигать гречку как национальный продукт России также в Европе, на Ближнем Востоке и в Китае».

В планах руководства компании «Макфа» на ближайшие два-три года – наращивать свою долю на рынке зарубежных стран, к 2020-му году рост экспорта может составить более 25%. В ряде стран, где потребление большое, планируется открыть представительства. Открытие первого представительства запланировано в Китае.

Международному рынку MAKFA стремится предложить инновационную продукцию. К примеру, макаронные изделия MAKFA, при изготовлении которых используется бронзовая матрица. Такие изделия отличает более толстая стенка, бронзовая поверхность лучше впитывает соус. Многие форматы мы разрабатывали совместно с итальянцами. Подобные изделия не выпускают крупные итальянские производители, их можно встретить только в небольших ресторанчиках, где повара сами готовят макароны. В результате получается своего рода ресторан дома.

Еще одна интересная новинка – продукты под торговой маркой Livingood. Макаронные изделия содержат около 8% бета-глюкана – натурального природного полисахарида. В одной пачке макарон Livingood содержится суточная норма этого вещества для человека, позволяющая предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, повышать иммунитет и противостоять вирусам и бактериям. Данный продукт готовится к продаже, как за рубежом, так и в России.

«Мы не делаем какие-то продукты только для экспорта, - отмечает Антон Белоусов. – Все, что продается в других странах, можно найти на прилавках российских магазинов от Калининграда до Владивостока. «Макфа» закрывает потребности внутреннего рынка, демонстрируя ежегодный рост. В этом году, к примеру, по макаронным изделиям ожидается прирост 3-4%, по фасованной муке – 10%. При этом стабильно высоким остается качество продукции».

Впрочем, зарубежные рынки предъявляют свои требования. К примеру, для каждой страны разрабатывается свой дизайн упаковки. Так, в ближайшее время на предприятии займутся разработкой нового дизайна упаковки для Японии. В этой стране MAKFA стала первой российской компанией, представленной на бакалейном рынке страны. На днях специалисты завершили исследование и предложили четыре варианта упаковки продукции, которые должны повысить спрос у японцев на продукцию MAKFA. Варианты совершенно разные. Есть среди них вариант упаковки под хохлому – то, с чем у жителей Японии ассоциируется Россия.

Серьезной поддержкой для установления внешнеэкономических связей и выхода на международный рынок являются инструменты государственной поддержки экспорта. Созданный при поддержке Правительства России «Российский экспортный центр» помогает компенсировать затраты по логистике до портов и таможенных переходов. Для компаний, которые находятся в центре России, в том числе и для «Макфы», с недешевой логистикой, это весомая помощь. Полученные средства направляются на продвижение бренда и торговых марок. Кроме того, сейчас компания «Макфа» находится в процессе оформления льготных кредитов на закупку сырья в рамках программы поддержки Минсельхоза России.

Кроме того, если раньше участие в международных выставках обходилось производителям сельскохозяйственной продукции недешево, то сегодня благодаря мерам господдержки продвигать качественные бренды стало проще. Сегодня государство компенсирует до половины и более затрат на участие в выставках. Так, в первом полугодии 2020 года MAKFA планирует участие в выставках в Эмиратах, Японии и четырех выставках в Китае.