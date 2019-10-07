Прокуратура начала проверку в отношении владельца перевернувшегося под Нижним Новгородом автобуса

Прокуратура Саратовской области начала проверку индивидуального предпринимателя, который перевозил жителей Саратова в село Большое Болдино Нижегородской области. Перевозку осуществлял ИП Сергей Жданов.

Напомним, в минувшее воскресенье автобус, в котором находились два водителя и 27 пассажиров, перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области возле села Паново-Осаново. Тур в музей-заповедник Пушкина организовала турфирма «Синай». В результате происшествия никто не погиб, пострадали 18 человек, детей среди них нет.

«В ходе проверки будет проверена вся документация организации, а также соответствие технического состояния автобусного парка нормативам. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос принятии мер прокурорского реагирования»,— отметили в прокуратуре.

Сергей Петунин