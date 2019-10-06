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Саратовцы пострадали в перевернувшемся в под Нижним Новгородом автобусе

В Нижегородской области перевернулся автобус, который вез туристов из Саратове в село Большое Болдино. Саратовцы планировали посетить музей-заповедник имени Пушкина.

Как сообщили в нижегородском управлении ГИБДД, ЧП произошло утром в Гагинском районе возле села Паново-Осаново. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 29 человек, из них вдое — водители.

В ГУ МЧС по Нижегородской области уточнили, что в результате происшествия никто не погиб, пострадали 18 человек, детей нет, из них госпитализированы 10 человек, шесть человек отпущены на амбулаторное лечение, двое оказались от госпитализации.

Сергей Петунин


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