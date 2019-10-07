В Нижегородской области в аварии с туристическим автобусом пострадали 18 человек

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Гагинском районе Нижегородской области туристический автобус съехал в кювет и перевернулся на автодороге Гагино – Большое Болдино утром 6 октября. По информации регионального управления МЧС, в автобусе находилось 29 человек, детей нет. Пострадали 18 пассажиров, из них 10 госпитализировали. По информации регионального минздрава, среди пострадавших – 20 человек, из них семеро получили повреждения средней степени тяжести, 13 – легкой степени тяжести.

Причины происшествия уточняются. Глава региона Глеб Никитин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Анастасия Еремина