Нападающий Александр Соболев вызван в сборную России по футболу

Нападающий «Крылья Советов» Александр Соболев вызван в сборную России по футболу для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией (10 октября, Москва) и Кипром (13 октября, Никосия). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Решение было принято тренерским штабом национальной команды из-за травмы, полученной нападающим «Локомотива» Федором Смоловым в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».

Александр Соболев возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 10 мячей в 12 матчах. В последнем матче против «Сочи» нападающий отметился дублем.

Андрей Сазонов