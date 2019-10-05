«Крылья Советов» в гостях обыграли «Сочи» в матче РПЛ

В субботу, 5 октября, «Крылья Советов» победили на выезде «Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарской команды.

Встреча состоялась на сочинском стадионе «Фишт». В составе победителей дважды отличился Александр Соболев.

«Крылья Советов» набрали 14 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице. В активе «Сочи» 12 набранных очков и 13-е место.

Следующую игру «Сочи» проведет на выезде 20 октября, соперником команды в матче 13-го тура РПЛ станет тульский «Арсенал». «Крылья Советов» в этот же день в гостях сыграют с «Оренбургом».

Андрей Сазонов