«Невозможно усидеть на двух стульях — между Западом и Востоком»

«Безразлично» — Владимир Путин заявил, что ему неинтересна та ситуация, в которой оказался Владимир Зеленский. Речь идет о конфликте, разгоревшемся в США после разговора Зеленского и Трампа. Накануне в Киеве на Майдане прошли митинги против так называемой «капитуляции перед Россией». Как заявил Владимир Зеленский, положения «формулы Штайнмайера» заключаются в том, что закон об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины. На этой неделе может окончательно решиться вопрос относительно того, когда состоится саммит в «нормандском формате». Теоретически может произойти прорыв в мирном урегулировании по Донбассу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансов договорится очень мало.

В программе «Москва. Кремль. Путин» показали вопрос президенту России, который был задан на полях Российской энергетической недели: модератор главной сессии форума британский журналист Кир Симмонс спросил Владимира Путина, как он оценивает положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский. Последний сейчас, можно так сказать, оказался между двух огней: с одной стороны — Дональд Трамп, с другой — его противники. Путин сказал, что ему неинтересно все это — спрашивайте у Зеленского. Ранее Дмитрий Медведев в интервью Сергею Брилеву на Кубе отметил, что не завидует господину Зеленскому.

Здесь возникает вопрос: если Кремлю это безразлично, зачем выносить этот пассаж в главную программу недели и показывать на всю страну? И, более того, эксклюзивный вопрос Симмонса не показали в обычных рядовых новостях. Энергетическая неделя проходила 2 октября, а программа «Москва. Кремль. Путин» вышла 6 октября, то есть материал приберегли до выходных.

Значить это может только одно: Зеленскому предлагают перестать смотреть на загнивающий Запад, а повернуться лицом к своему главному восточному соседу. Если так случится, тогда все будет хорошо — не будет проблем с этими американскими выборами и всем остальным. Иными словами, у вас, Владимир Александрович, есть шанс — распорядитесь им правильно. Не тем вы занимаетесь.

И рядовым российским гражданам как бы не советуют обращать внимание на всю эту американскую возню. Кремль сейчас воспринимает Зеленского с небольшой долей оптимизма. Это можно назвать воспитательным процессом. Если удастся ему занять четкую позицию по мирному урегулированию, есть шанс войти в историю. Нет — он повторит судьбу Порошенко. Последний тем временем появился на Майдане — на митинге против того самого мирного процесса, который вроде бы пошел после согласия Зеленского подписать «формулу Штайнмайера». Сообщали о 10 тыс. участников. Для Украины это мало, почти ничего. Так что шансы есть.

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В той же программе «Москва. Кремль. Путин» помощник российского президента Юрий Ушаков предположил, что саммит в «нормандском формате» может в скором времени состояться. Сейчас, наверное, главный политический вопрос: удастся ли сдвинуть минские соглашения с мертвой точки? Надежда, конечно, слабая. Однако если принять во внимание план Макрона — глобальный диалог с Россией и строительство единой Европы от Лиссабона до Владивостока, — тогда можно было бы сказать, что вероятность несколько увеличивается. Теоретически можно предположить, что Запад будет давить не только на Путина, но и на Зеленского, и даже на Порошенко как главного оппозиционера, чтобы не мешал амбициозным планам молодого французского президента.

С другой стороны, сколько было таких планов. На сегодня реально действующее мирное соглашение по Донбассу очень похоже на фантастику. В первую очередь, потому что всерьез рассчитывать на западную помощь не приходится. Зеленскому нужно лично контактировать с Путиным. Может быть, стоит и Лукашенко подключить — он явно не против. Придумать некую новую интеграцию и, таким образом, что-нибудь да получится.

Но как бы то ни было, сигнал Зеленскому правильный — в американские дела лучше не лезть, плохо кончится. И тем более невозможно усидеть на двух стульях — между Западом и Востоком. Непростая задача.