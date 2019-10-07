В Ростовской области задержали сбежавшего из колонии убийцу

В Заветинском районе Ростовской области задержали заключенного Александра Гросса, сбежавшего в августе из колонии-поселения в Новочеркасске, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Ростовской области.

В результате согласованных действий сотрудников ФСИН и МВД региона, задержан осужденный, который 25 августа самовольно покинул территорию участка колонии-поселения в Новочеркасске.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, Гросс сбежал из колонии 25 августа. Заключенного в 2005 году приговорили к 16 годам и девяти месяцам лишения свободы за предумышленное убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) и причинение вреда здоровью средней тяжести (п. «б» ч. 2 ст. 112, УК РФ) В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации исправительного учреждения. Кроме того, у осужденных есть право свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, а с разрешения администрации учреждения они могут без надзора выходить за территорию учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы или в связи с обучением. Осужденный воспользовался правом свободного перемещения и самовольно покинул территорию участка колонии-поселения.

Сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области совместно с полицией проводят розыскные мероприятия. По факту побега осужденного СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи устанавливают конкретных должностных лиц, допустивших халатное отношение к службе.

Дарья Голякова