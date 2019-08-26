Из колонии-поселения в Новочеркасске сбежал заключенный

В Новочеркасске разыскивают заключенного колонии-поселения Александра Гросса, который вчера самовольно покинул территорию исправительного учреждения, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Ростовской области. Заключенный был одет в зеленую рубашку, светло-коричневые шорты и сланцы. Рост Гросса 167 см. У него худощавое телосложение, седые волосы.

Заключенного в 2005 году приговорили к 16 годам и девяти месяцам лишения свободы за предумышленное убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) и причинение вреда здоровью средней тяжести (п. «б» ч. 2 ст. 112, УК РФ)

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации исправительного учреждения. Кроме того, у осужденных есть право свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, а с разрешения администрации учреждения они могут без надзора выходить за территорию учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы или в связи с обучением.

«Осужденный воспользовался правом свободного перемещения и самовольно покинул территорию участка колонии-поселения», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области совместно с полицией проводят розыскные мероприятия.

По факту побега осужденного СУ СК РФ по Ростовской обла Российской Федерации по Ростовской области возбудил уголовное дело по 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас следователи устанавливают конкретных должностных лиц, допустивших халатное отношение к службе.

Дарья Голякова