Российский уголь может занять четверть экспортных рынков к 2035 году

Внутреннее потребление угля в России вырастет на 12%, до 196 млн т к 2035 году, а доля российского угля на экспортных рынках — на 11 процентных пунктов, до 25%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект Энергетической стратегии России до 2035 года. Добыча угля в России увеличится к 2024 году на 9,3–20,7%, до 480–530 млн т по сравнению с уровнем 2018 года, а к 2035 году — еще на 14,6–26%, до 550–668 млн т.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки станут основными крупными потребителями угля. Однако в стратегии отмечается, что снижение потребления угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития, решения Китая и Индии сократить его долю в энергобалансе и прохождение пика спроса в развивающихся странах создают «высокую неопределенность».

Напомним, глава Минэнерго Александр Новак на встрече Владимира Путина с губернаторами угледобывающих регионов сообщил, что программа развития угольной отрасли до 2035 года предполагает увеличение добычи с сегодняшних 440 млн т до 550 млн или 670 млн т в зависимости от сценария, однако угольные компании заявляют на этот период на 100 млн т больше.

Подробности — в материале “Ъ” «Все будет нарубись».