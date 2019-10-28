Ватс Дик Френсис, служебный пес

Бездна обоняния

Последние горячие новости из МВД: единственный корги в российской полиции служит в транспортной полиции Нижнего Новгорода. Сначала Рыжий (так его зовут коллеги-полицейские, настоящее имя пса Ватс Дик Френсис) был просто домашним питомцем Ольги Чумаровой, младшего инспектора-кинолога. Выяснилось, что у Рыжего просто потрясающий нюх. «Такой талант не должен пропасть!» — решила Ольга. «Зачем ему сидеть дома целыми днями? — рассказывает кинолог.— Так у малыша появилась работа. Он очень способный. Корги по своему происхождению — порода пастушьих собак. С нюхом у них действительно все в порядке, и дрессировке они поддаются изумительно. Рыжий не боится ни выстрелов, ни громких хлопков. Но у нас была острая необходимость именно наркотики искать, этому его и обучили». В 2013 году после обучения двухлетний корги получил аттестацию к службе. В 2015-м Рыжий уже одержал победу по общему курсу дрессировки на чемпионате России. Корги умеет не только искать наркотики, но и находит владельца потерянной вещи по запаху. Рыжего так ценят в транспортной полиции, что даже продлили ему срок службы. Обычно полицейские собаки выходят на пенсию в восемь лет, но Рыжий все еще в строю.

У корги есть напарник — бельгийская овчарка Зиггер. С ними Ольга и обследует железнодорожный вокзал Нижнего и выезжает на осмотры. «Единственное — перемещается не так активно, как многие псы. Потому что лапки коротенькие»,— смеется хозяйка.

Наталия Нехлебова