Теннис
Турнир ATP категории 500. Призовой фонд — $3,65 млн
1/2 финала. Доминик Тим (Австрия, 1)—Карен Хачанов (Россия, 4) 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Стефанос Циципас (Греция, 3)— Александр Зверев (Германия, 2) 7:6 (8:6), 6:4. Финал. Тим—Циципас 3:6, 6:4, 6:1.
Турнир ATP категории 500 в Токио. Призовой фонд — $2 млн
1/2 финала. Новак Джокович (Сербия, 1)—Давид Гоффен (Бельгия, 3) 6:3, 6:4. Джон Миллмен (Австралия)—Рейлли Опелка (США) 6:3, 7?6 (7:4). Финал. Джокович—Миллмен 6:3, 6:2.
Турнир WTA категории Premier Mandatory. Призовой фонд — $8,3 млн
1/4 финала. Эшли Барти (Австралия, 1)— Кики Бертенс (Нидерланды, 8) 6:3, 3:6, 7:6 (9:7).Наоми Осака (Япония, 4)—Каролина Возняцки (Дания, 16) 6:4, 6:2. Финал. Осака—Барти 3:6, 6:3, 6:2.
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