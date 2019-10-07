«Уфа»—«Ахмат» 0:1
Анхель, 9
«Оренбург»—«Динамо» 2:0
Кулишев, 61; Радакович, 88. Удаление: Юсупов («Динамо»), 42 (2 ж. к.)
«Рубин»—«Тамбов» 2:1
Коновалов, 28; Давиташвили, 32 — Мелкадзе, 54
«Сочи»—«Крылья Советов» 0:2
Соболев, 4, 69
«Урал»—«Зенит» 1:3
Шатов, 58 (автогол) — Иванович, 3; Оздоев, 27; Азмун, 63
«Локомотив»—«Арсенал» 2:1
Эдер, 9; Алексей Миранчук, 45+2 (пен.) — Кангва, 11
ЦСКА—«Ростов» 1:3
Влашич, 90+2 (пен.) — Байрамян, 11, 44; Шомуродов, 61
«Краснодар»—«Спартак» 2:1
Берг, 3; Петров, 20 — Ларссон, 45. Удаления: Пантелеан, 88 (2 ж. к.) — Джикия, 90+3 (2 ж. к.)
Турнирная таблица
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