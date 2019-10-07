07 октября, понедельник
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12-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Уфа»—«Ахмат» 0:1

Анхель, 9

«Оренбург»—«Динамо» 2:0

Кулишев, 61; Радакович, 88. Удаление: Юсупов («Динамо»), 42 (2 ж. к.)

«Рубин»—«Тамбов» 2:1

Коновалов, 28; Давиташвили, 32 — Мелкадзе, 54

«Сочи»—«Крылья Советов» 0:2

Соболев, 4, 69

«Урал»—«Зенит» 1:3

Шатов, 58 (автогол) — Иванович, 3; Оздоев, 27; Азмун, 63

«Локомотив»—«Арсенал» 2:1

Эдер, 9; Алексей Миранчук, 45+2 (пен.) — Кангва, 11

ЦСКА—«Ростов» 1:3

Влашич, 90+2 (пен.) — Байрамян, 11, 44; Шомуродов, 61

«Краснодар»—«Спартак» 2:1

Берг, 3; Петров, 20 — Ларссон, 45. Удаления: Пантелеан, 88 (2 ж. к.) — Джикия, 90+3 (2 ж. к.)

Турнирная таблица


ВНПМО
1. «Локомотив»82220:1126
2. «Ростов»82223:1526
3 «Краснодар»82225:1326
4. «Зенит»82221:626
5. ЦСКА81319:1125
6. «Уфа»43511:1115
7. «Арсенал»42614:1814
8. «Оренбург»42617:1914
9. «Урал»42618:2614
10. «Крылья Советов»42617:1614
11. «Рубин»4268:1614
12. «Спартак»42613:1514
13. «Сочи»33610:1512
14. «Ахмат»3368:1712
15. «Динамо»2468:1410
16. «Тамбов»22810:198
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