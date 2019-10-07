«Уфа»—«Ахмат» 0:1

Анхель, 9

«Оренбург»—«Динамо» 2:0

Кулишев, 61; Радакович, 88. Удаление: Юсупов («Динамо»), 42 (2 ж. к.)

«Рубин»—«Тамбов» 2:1

Коновалов, 28; Давиташвили, 32 — Мелкадзе, 54

«Сочи»—«Крылья Советов» 0:2

Соболев, 4, 69

«Урал»—«Зенит» 1:3

Шатов, 58 (автогол) — Иванович, 3; Оздоев, 27; Азмун, 63

«Локомотив»—«Арсенал» 2:1

Эдер, 9; Алексей Миранчук, 45+2 (пен.) — Кангва, 11

ЦСКА—«Ростов» 1:3

Влашич, 90+2 (пен.) — Байрамян, 11, 44; Шомуродов, 61

«Краснодар»—«Спартак» 2:1

Берг, 3; Петров, 20 — Ларссон, 45. Удаления: Пантелеан, 88 (2 ж. к.) — Джикия, 90+3 (2 ж. к.)

Турнирная таблица