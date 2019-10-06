Данные почти 9 млн клиентов «Билайна» оказались в открытом доступе

База данных 8,7 млн бывших и действующих клиентов сотовой связи «Билайн» была выложена в сеть. Проверка “Ъ” показала, что данные актуальны. База содержит данные клиентов, подключавших домашний интернет «Билайна».

В пресс-службе оператора сотовой связи сообщили “Ъ”, что утечка данных была зафиксирована в 2017 году, а виновные выявлены. Сейчас большая часть информации представляет собой устаревшие данные, заверили в «Билайне».

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, информации в базе, попавшей в открытый доступ, достаточно для атак с использованием методов социальной инженерии, а способов борьбы с мошенниками такого рода до сих пор нет.

Подробнее об утечке и возможных последствиях — в материале “Ъ” «Абоненты временно доступны».