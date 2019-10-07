Фигуры на фоне Стамбула

В культурной столице Турции проходит 16-я Стамбульская биеннале современного искусства: на этот раз ее автором стал знаменитый французский критик и куратор Николя Буррио, предложивший художникам философско-экологическую тему «Седьмой континент». Из Стамбула — Анна Толстова.

Организационное происшествие, случившееся за месяц до вернисажа, явно прибавило седых волос Николя Буррио и в то же время подтвердило, насколько точно он выбрал тему. «Седьмым континентом» окрестили дисперсный материк из пластикового мусора, дрейфующий в Мировом океане, но этот образ, по мысли Буррио, отсылает не столько к экологическим проблемам как таковым, сколько к тем философским перспективам, какие открывает перед искусством антропоцен (читай — капиталоцен), снявший старинную оппозицию «культура — природа». В плане художественной формы эта оппозиция означала противопоставление фигуры и фона, но сегодня оно утратило смысл, ведь, если верить Брюно Латуру, фон сделался актором наравне с фигурой.

Стамбульская биеннале, не имеющая постоянной площадки, на этот раз должна была проходить в трех местах — в Музее Пера в Бейоглу, на Бююкаде, крупнейшем из Принцевых островов, и на верфях Золотого Рога, но в разгар монтажа в доках обнаружили асбестовую пыль, и самую большую — на 5 тыс. кв. м — часть экспозиции пришлось спешно эвакуировать. Биеннале приютил уже достроенный, но еще не открытый официально Музей живописи и скульптуры Университета Мимара Синана, что придало выставке музейный вид и лишило романтического флера, но история «исхода», красочно описанная в каталоге, вышла вполне концептуальной: верфи наотрез отказались играть роль красивого постиндустриального фона.

Сам Стамбул, вознамерившийся стать культурной столицей Средиземноморья, если не всего мира, и превратившийся в тотальную стройплощадку, становится таким активным фоном. На последнем этаже Музея живописи и скульптуры устроена инсталляция «Worlbmon» Гюнеш Теркол и Гючлю Озтекина, основателей стамбульского арт-коллектива HaZaVuZu: уютная пещера, стены которой сплошь завешаны картинами, рисунками, коллажами и объектами, представляет собой пространство для творческого общения, концертов, бесед, поэтических чтений, но из этой панковской башни из слоновой кости предусмотрен выход на террасу. С нее, вопреки ожиданиям, не открывается живописный вид на Босфор — прямо перед собой вы видите строителей в касках, краны с грузами, арматурные решетки, голые бетонные блоки. Бешеная урбанизация вызвала ту волну экологических протестов, что привела к недавнему закручиванию консервативных гаек, и турецким художникам на биеннале, невзирая на все разговоры о жесткой цензуре в стране, принадлежат самые резкие высказывания по поводу капиталоцена вообще и местных форм неолиберализма в частности. Сразу вспоминается невнятный экологический блокбастер «Гаража» с множеством институционально грамотных работ московских художников, которые, видимо, ничего не слышали о мусорных протестах, лесных пожарах, загрязнении Байкала и прочих неприятностях.

В целом, однако, биеннале Николя Буррио лишена радикализма, и художники, подобранные в соответствии с его сугубо эстетическими теориями «esthetique relationnelle», «постпродукции», «альтермодерна» и «радиканта», остаются на территории искусства, конструируя здесь свои критические по отношению к внешней действительности миры. «It`s a Small World» остроумца Саймона Фудзивары предлагает зрителю заглянуть в будущее, разглядывая гомерически смешные кукольные домики в стиле дурного футуризма, где глобальный мегаполис предстает антидиснеевским парком развлечений, в котором реализовались все наши постфордистские и трансгуманистические кошмары. Хэге Ян населяет волшебное океано-космическое пространство своими фирменными фауно-флористическими «посредниками», и лишь звучащая тут аудиозапись недавней исторический встречи президентов Северной и Южной Корей возвращает нас на землю. Насмешница Мика Роттенберг в новой видеоинсталляции «Спагетти блокчейн» показывает, что в глобализме все взаимосвязано, и тувинская степь, оглашающаяся мелодией горлового пения, может служить порталом на фабрику антиматерии, затерянную в какой-то американской «субурбии».

Не менее фантастическими мирами оказываются идентичности как продукты коллективного или индивидуального воображения — их исследованиями занимается добрая половина участников во главе с Петром Укланьским. И мы уже готовы поверить в существование «Цивилизации Ллхуроса», музей которой на протяжении полувека собирал Норман Дэли (1911–2008), оставшийся на обочине большой истории американского искусства, пока не заметим, что все ее археологические артефакты сделаны из подручного бытового мусора. И сама собой приходит мысль, что только воображение, необязательно художественное, все еще способно выделять фигуру человека на фоне прочего. Если, конечно, не считать облако асбестовой пыли формой воображения нечеловеческих акторов эпохи антропоцена.