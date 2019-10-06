Космонавты NASA вышли в открытый космос с МКС

Космонавты NASA с МКС совершили выход в открытый космос. До конца года планируется совершить еще 9 выходов. В открытом космосе космонавты — Кристина Кук и Эндрю Морган — заменят батареи на солнечных антеннах станции.

This 3D animation highlights the tasks taking place during today's spacewalk to swap batteries on the station's Port-6 truss structure. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/EWlfc20ZLZ — Intl. Space Station (@Space_Station) 6 октября 2019 г.

Согласно плану NASA, следующие выходы намечены на 11, 16, 21, 25 и 31 октября. Еще пять выходов запланировано на ноябрь. Они будут посвящены ремонту и модернизации находящегося на внешней поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.

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