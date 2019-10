Космонавты NASA вышли в открытый космос с МКС

Космонавты NASA с МКС совершили выход в открытый космос. До конца года планируется совершить еще 9 выходов. В открытом космосе космонавты — Кристина Кук и Эндрю Морган — заменят батареи на солнечных антеннах станции.

This 3D animation highlights the tasks taking place during today's spacewalk to swap batteries on the station's Port-6 truss structure. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/EWlfc20ZLZ