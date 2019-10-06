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Космонавты NASA вышли в открытый космос с МКС

Космонавты NASA с МКС совершили выход в открытый космос. До конца года планируется совершить еще 9 выходов. В открытом космосе космонавты — Кристина Кук и Эндрю Морган — заменят батареи на солнечных антеннах станции.

Согласно плану NASA, следующие выходы намечены на 11, 16, 21, 25 и 31 октября. Еще пять выходов запланировано на ноябрь. Они будут посвящены ремонту и модернизации находящегося на внешней поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.

О том, сколько стоит освоение космоса для человека и человечества, читайте в материале “Ъ” «Цены выше неба».

Сколько получают специалисты в России и США, читайте в материале “Ъ” «Космонавты и астронавты сравнили зарплаты».

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