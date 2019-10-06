Путин: обвинения Трампа в сговоре с Москвой были предлогом для сдерживания России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции были введены лишь на основании предположения о сговоре Москвы с американским президентом Дональдом Трампом. Расследовавший «российское вмешательство» спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора, сказал господин Путин британскому журналисту Киру Симмонсу в кулуарах Российской энергетической недели. Кадры интервью транслировались в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как считает российский президент, те, кто был инициатором санкций, «не смотрят даже на один шаг вперед». «Это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас, и чтобы оказать давление на Трампа»,— уверен Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Власти США заподозрили РФ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В мае 2017-го началось расследование, которое курировал господин Мюллер, оно продлилось два года. В марте 2019 года следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться на предвыборную гонку в США. Однако заявить о сговоре между господином Трампом и РФ спецпрокурор не смог из-за недостаточности улик.

Подробности — в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».