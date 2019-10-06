Glenlivet представила виски в капсулах

Производитель виски Glenlivet (входит во французский холдинг Pernod Ricard) сообщил о выпуске собственной «капульной коллекции» коктейлей под девизом No Glass Required («Стакана не требуется»).

Break tradition with The Glenlivet, the original Speyside single malt, at London Cocktail Week 2019 #noglassrequiredhttps://t.co/hi3vYgLGgI pic.twitter.com/0wV9cC4lxB — The Glenlivet (@TheGlenlivet) October 3, 2019

В коллекции на основе вискиThe Glenlivet Founder’s Reserve, созданной в сотрудничестве с мастером коктейлей Алексом Кратеной, представлены три варианта — цитрусовый, древесный и пряный. Коллекция представлена в рамках Лондонской недели коктейлей и будет доступна до 13 октября в лондонском баре Tayer.

Маркетинговый ход, однако, может сыграть с компанией плохую шутку в США, где, как отмечает Bloomberg, еще не забыта история с капсулами стирального порошка Tide, которые люди на спор съедали и выкладывали свои видео в социальных сетях.

Филипп Ночевка