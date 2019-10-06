Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране

Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11». В 2015 году Национальная иранская нефтекомпания (NIOC) подписала контракт с консорциумом Total, CNPC International и Petropars на разработку проекта в водах Персидского залива. После выхода США из иранской ядерной сделки в мае 2018 года Total отказалась от контракта.

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Таким образом, пока в проекте осталась Petropars («дочка» NIOC). «Судьба " Южного Парса 11" решилась, Petropars продолжит разработку проекта в одиночку. К концу этого (календарного.— “Ъ”) года (до 20 марта 2020-го.) будет установлен первый корпус для платформы с производительностью 500 куб. футов газа в сутки»,— рассказал министр, которого цитирует агентство Shana.

На вопрос о том, почему проект изначально не отдали Petropars, он пояснил, что Иран хотел привлечь для разработки проекта иностранный капитал.

Напомним, в 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) . Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и вводе против Ирана двух пакетов санкций. С тех пор ограничительные меры неоднократно ужесточались. В ответ на это Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной сделке.

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О развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».