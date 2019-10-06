Глава МВД Германии опасается нового миграционного кризиса в Европе

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер предложил помочь Греции с процедурами регистрации и предоставления убежища беженцам. Немецкий министр опасается, что в Европе может снова начаться миграционный кризис, подобный тому, что случился в 2015 году.

Тему мигрантов господин Зеехофер поднял во время визита в Афины, где он встретился с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и еврокомиссаром по внутренним делам Димитрисом Аврамопулосом. Глава МВД Германии заявил, что немецкое ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) могло бы помочь греческим коллегам с проведением процедур предоставления убежища.

Помимо этого Германия может направить ИТ-экспертов для электронной обработки данных, а также обеспечить защиту побережья Греции. «Мы должны учитывать интересы иностранных государств ЕС в гораздо большей степени, чем раньше»,— убежден Хорст Зеехофер, слова которого приводит немецкая газета Bild am Sonntag.

По данным статистической службы Европейского союза (Евростат), в 2018 году в европейские миграционные ведомства было подано чуть менее 581 тыс. заявлений на получение убежища. Это гораздо меньше, чем в разгар миграционного кризиса в 2015 году, когда таких заявлений было свыше 1,2 млн. По мнению экспертов, это свидетельствовало о завершении кризиса.

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