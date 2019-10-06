МИД России обеспокоен эскалацией напряженности вокруг исключительной экономической зоны Кипра

Россия обеспокоена эскалацией напряженности вокруг разработки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра, говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

«Призываем воздерживаться от шагов, ведущих к дестабилизации и наращиванию кризисного потенциала в Восточном Средиземноморье, строго следовать принципам международного права, стремиться к разрешению спорных вопросов исключительно мирным путем»,— указывается в заявлении российских дипломатов.

Москва поддерживает скорейший перезапуск переговорного процесса с целью достижения прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы в интересах всех жителей Кипра. «Как постоянный член Совета Безопасности ООН будем оказывать этому все необходимое содействие»,— добавили в МИД.

4 октября Кипр обвинил Турцию в нарушении ее суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в расположенный в исключительной экономической зоне островного государства седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе. Анкара не признает Республику Кипр и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия общины турецких киприотов. Буровые суда, направляемые Анкарой на основании лицензий самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, находятся под охраной кораблей Военно-морских сил Турции.

На кипрском шельфе и в исключительной экономической зоне Республики Кипр находятся крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила месторождение «Афродита», запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.