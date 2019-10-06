Байден: Трамп абсолютно непригоден для должности президента

Действующий президент США Дональд Трамп абсолютно непригоден для этой должности, считает бывший вице-президент США Джо Байден. Авторская статья господина Байдена опубликована в газете The Washington Post. Такое заявление господин Байден сделал на фоне скандала вокруг просьбы Дональда Трампа начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына Джо Байдена.

«Каждый день — каждые несколько часов, по-видимому, — появляется все больше доказательств, демонстрирующих, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и полностью непригоден для того, чтобы быть президентом. Он использует самую высокую должность в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов. <...> Он не понимает огромной ответственности, которая требуется от того, кто занимает пост президента Соединенных Штатов. Он видит только власть — и как она может принести пользу только одному человеку: Дональду Трампу»,— написал господин Байден.

Также бывший вице-президент, характеризуя действующего главу государства, вспомнил одного из отцов-основателем США. «Наш первый президент Джордж Вашингтон, как известно, не умел лгать. Президент Трамп, похоже, ни о чем не может сказать правду. Он клевещет на всех, кого считает угрозой. Именно поэтому он отчаянно проталкивает откровенную ложь, развенчанные теории заговора и клевещет на меня и мою семью, без сомнения, надеясь подорвать мои шансы на пост президента»,— заявил экс-вице-президент.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства Дональд Трамп имеет право баллотироваться на второй срок. Одним из наиболее возможных конкурентов господина Трампа считается Джо Байден. По данным сайта RealClear Politics, господин Байден имеет самый высокий среди политиков от Демократической партии рейтинг. При этом в последние недели уровень поддержки господина Байдена снижается на фоне скандала, разгоревшего в связи с имевшим место в июле телефонным разговором между господином Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер просил украинского коллегу начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына Джо Байдена.

Подробнее о шансах Джо Байдена занять президентское кресло — в материале “Ъ” «Всехобъятный кандидат».