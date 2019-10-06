В Нижегородской области 20 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

Автобус с туристами опрокинулся в Гагинском районе Нижегородской области. В результате пострадали 20 человек, погибших нет, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того что водитель не справился с управлением на повороте.

Всего в автобусе было 29 человек. Они направлялись из Саратова в село Большое Болдино, где находится музей-заповедник Пушкина. Пострадавших госпитализировали, информации об их состоянии пока нет. Оставшихся девять пассажиров доставят в гостиницу в селе Большое Болдино.

Ространснадзор проверит компанию-перевозчика, которой принадлежал попавший в аварию туристический автобус, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.