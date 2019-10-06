ТАСС сообщил об отставке вице-губернатора Подмосковья Пестова

Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов покинул свой пост, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Причины его отставки источник не назвал.
В пресс-службе вице-губернатора отказались комментировать информацию. На сайте областного правительства господин Пестов все еще числится.
Дмитрий Пестов стал вице-губернатором в сентябре 2018 года. Он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, сферы обращения с отходами и капремонта, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он координировал работу министерств благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также Управления по обеспечению деятельности противопожарной спасательной службы, Главное управление государственного административно-технического надзора и Госжилинспекцию.
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