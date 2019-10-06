Картинам Бэнкси повышают стоимость

Картина Бэнкси ушла с молотка в Лондоне за $12 млн — это рекорд для британского уличного художника. Торги длились всего 13 минут. В итоге цена полотна под названием «Деградирующий парламент» выросла в пять раз. Чем объясняется рост популярности и стоимости работ Бэнкси, личность которого до сих пор не раскрыта? Расскажет Андрей Загорский.

Полотно с карикатурой на британский парламент, где вместо депутатов заседают шимпанзе, аукционный дом Sotheby's изначально оценил в $2,5 млн. У него более чем внушительные размеры: четыре на два с половиной метра. Созданная специально для выставки в музее Бристоля, картина до этого находилась в частной коллекции. Ее предыдущий владелец предпочел остаться неизвестным. После торгов Бэнкси опубликовал пост в Instagram, прокомментировав стоимость картины словами: «Жаль, что она мне уже не принадлежала». Художник также процитировал австралийского арт-критика Роберта Хьюза, умершего в 2012 году: «Вместо того, чтобы становиться общим достоянием человечества, как книги, искусство становится особенным видом собственности того, кто может себе его позволить».

Высокий интерес к картине на аукционе во многом объясняется актуальностью сюжета, отметил директор портала ARTinvestment.ru. Константин Бабулин: «Картина сама по себе замечательная.

Написана она десять лет назад и на удивление оказалась пророческой.

То есть это тогда была пародия на парламент, и озвучивалось, что настанет день, когда парламент будет решать ничего. Это и произошло. Причем настолько качественно и интересно все сделано, что в картине десятилетней давности ты пытаешься искать современных персонажей: Бориса Джонсона и так далее. В этом смысле Бэнкси, конечно, удивил. Необходимость приобрести эту работу у людей была точно».

Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность. По слухам, он родился в Бристоле в 1973 году. Известность приобрел в основном благодаря уличным граффити. Практически все его творчество имеет острую социальную направленность — художник часто поднимает вопросы социального неравенства и лицемерия властей. Нельзя не отметить и то, что с его работами подчас случаются необычные инциденты. Так, в октябре прошлого года картина «Девочка с воздушным шаром» сразу после продажи на аукционе Sotheby's за $1,4 млн самоуничтожилась прямо в зале, где проходили торги. Ее копию аукционный дом Christie's продал в сентябре почти за $500 тыс.

Благосклонность публики к Бэнкси в Британии — дань своеобразной традиции, считает искусствовед Михаил Каменский: «Большое количество факторов определяет популярность Бэнкси и какую-то любовь к нему со стороны, в первую очередь, англичан.

В английском обществе существует традиция относиться к художникам с уважением.

Там был такой выдающийся карикатурист и художник Уильям Хогарт, он работал в XVIII веке и издевался над всеми слоями британского общества. То же самое можно сказать и о Бэнкси, который является художником народным и задевает болевые точки практически всех слоев сегодняшнего общества».

Одной из последних нашумевших акций Бэнкси стало открытие им в Лондоне собственного выставочного зала. Он представляет собой не что иное, как переделанный магазин. Войти в помещение нельзя, но снаружи можно видеть выставленные на витрине работы художника. Бэнкси пообещал, что в скором времени начнет продавать их через интернет. В прошлом году в Москве в Центральном доме художника прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца ее посетило более 300 тыс. человек.