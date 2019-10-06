В Косово проходят досрочные выборы в парламент

В Косово начались досрочные парламентские выборы. В республике открылось 2 тыс. 547 избирательных участков, они будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 мск). Местный ЦИК зарегистрировал более 1,9 млн избирателей. Следить за голосованием будут 34,5 тыс. местных и иностранных наблюдателей.

На 120 мест в парламенте претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. Предвыборная кампания началась 25 сентября. С 19 сентября по 5 октября было разрешено электронное голосование, сообщает «РИА Новости».

Опросы общественного мнения показывают, что больше всего шансов на победу у четырех партий. В их числе — Демократический союз Косово политика Исы Мустафы, Демократическая партия Косово действующего президента Хашима Тачи, движение правых «Самоопределение» во главе с Альбином Курти и «Альянс за будущее Косова» бывшего премьер-министра Рамуша Харадиная, передает ТАСС.

О влиянии выборов на нормализацию отношений Косово с Сербией читайте в публикации “Ъ”.