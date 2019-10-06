Роспотребнадзор дал рекомендации по снижению вероятности заболевания гриппом и ОРВИ

Сделав прививку, избегая пребывания в местах массовых скоплений людей и соблюдая правила гигиены, можно снизить вероятность заболевания гриппом, сообщает на сайте Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Также рекомендуется регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку в помещении и вести здоровый образ жизни.

Такие же рекомендации Роспотребнадзор дает и для снижения вероятности заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). «В связи с тем, что эффективного противовирусного средства для лечения ОРВИ не существует, лечение ОРВИ является симптоматическим и заключается, как правило, в применении жаропонижающих препаратов (парацетамол, ибупрофен), промывании полости носа солевым раствором, применении противоотечных, противокашлевых или отхаркивающих, а так же антигистаминных средств»,— говорится в сообщении. Также рекомендуется соблюдать постельный режим и наблюдаться у врача.