В 12 туре РПЛ «Тамбов» уступил казанскому «Рубину» 1:2

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) казанский «Рубин» победил на своем поле «Тамбов» -— 2:1. Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник хозяев Игорь Коновалов, а еще через пять минут хавбек казанцев Зурико Давиташвили удвоил преимущество своей команды. В самом начале второго тайма нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе отыграл один мяч, но больше забить гостям не удалось. С трибун стадиона «Центральный» за матчем смотрели всего 2,5 тыс. зрителей.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян отметил, что его подопечные сыграли «два разных тайма»: «Во втором тайме мы перешли на систему с двумя центральными защитниками и добавили нападающего. Пожалуй, это было моей ошибкой - играть против ''Рубина'' эшелонированной обороной, хотя две голевые контр-атаки мы создали в первом тайме. Но второй показал, что с ''Рубином'' сразу можно было играть в давление». Пока «Тамбов» с восемью очками замыкает таблицу РПЛ. В следующем туре, 19 октября, подопечные Александра Григоряна примут на своем поле екатеринбургский «Урал».

О том, какие цели перед собой ставили команды из Черноземья перед началом сезона,— в материале ''Ъ-Черноземье'' «Клубы играют за прописку».

Андрей Цветков