Воронежский «Факел» добился нулевой ничьи с «Томью»

В рамках 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 5 октября воронежский «Факел» принимал на своем поле «Томь». В результате хозяева смогли отстоять свои ворота сухими, но и сами отличиться не смогли. С трибун «Центрального стадиона профсоюзов» за матчем наблюдали чуть более 1,2 тыс. зрителей, не испугавшихся дождя. В следующем туре, 12 октября, воронежский клуб, занимающий предпоследнюю строчку первенства (12 очков), отправится в гости к нижнекамскому «Нефтехимику».

О том, кто пытается не опуститься с «Факелом» на дно ФНЛ, в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «Футбольная инфраструктура является лицом любого клуба».

Андрей Цветков