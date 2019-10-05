Прокуратура заявила, что напавший на префектуру в Париже был радикальным исламистом

Полицейский Микаэль Арпон, убивший своих коллег в префектуре Парижа, являлся приверженцем радикального ислама, заявил прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом.

«Нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов»,— цитирует господина Рикара ТАСС. Прокурор указал, что преступник в день нападения разослал 33 СМС-сообщения религиозной направленности, которые оканчивались словами «Аллах акбар».

3 октября административный сотрудник префектуры полиции Парижа 45-летний Микаэль Арпон набросился с ножом на своих коллег. В результате нападения погибли женщина и трое мужчин, сам нападавший был застрелен при попытке задержания.

Подробнее о расследовании нападения — в материале “Ъ” «Убийцу полицейских вывернули наизнанку».