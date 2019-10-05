Покрас Лампас начал восстановление своей работы в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал Покрас Лампас для восстановления своей работы на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. «Начинаем работу на площади Первой Пятилетки! Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звезды сошлись и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю»,— отмечается в сообщении на странице фестиваля уличного искусства Stenograffia «ВКонтакте».

Напомним, прошлая работа художника в виде супрематического креста вызвала возмущение православной общественности. В итоге было решено сделать три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника.

О том, как православные активисты добились изменения арт-объекта Покраса Лампаса читайте в материале «Православные избавились от креста».