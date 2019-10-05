Счетная палата заподозрила авиакомпанию iFly в уклонении от таможенных платежей на 107 млн рублей

Российская авиакомпания, взяв в лизинг самолет за границей, занизила его стоимость в 2,7 раза, бюджет в результате недополучил свыше 100 млн руб. таможенных сборов, говорится в материалах Счетной палаты. РБК выяснил, что это была чартерная авиакомпания iFly Airlines, ее пресс-служба это подтвердила. Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту Аэропорт Внуково, во второй раз занизив его стоимость почти в 3 раза.

Как отмечает Счетная палата, инспекторы Внуковской таможни должны были заметить признаки недостоверности стоимости и провести дополнительную проверку. Платежи с 2017 по 2018 год были уплачены исходя из новой, пониженной таможенной стоимости. Таким образом, бюджет недополучил 107,15 млн руб., по оценке аудиторов.

Подобная схема — первый и единственный случай, выявленный при проверках Счетной палаты, сообщили РБК в ведомстве. Генпрокуратура внесла представление начальнику Внуковской таможни с предложением провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей, рассказали там.

Как сообщили РБК в пресс-службе Внуковской таможни, изначальная таможенная стоимость самолета была рассчитана на основе независимой экспертизы и подтверждена договором страхования. При передаче в лизинг самолет проходил две независимые оценки, в которых была зафиксирована его рыночная стоимость на тот момент, рассказали в пресс-службе iFly.