Курский «Авангард» в 16-м туре ФНЛ выдал результативную ничью с «Лучом» во Владивостоке

В матче открытии 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) курский «Авангард» на выезде во Владивостоке сыграл вничью с местным «Лучом» - 2:2. Гости открыли счет на 32-й минуте усилиями полузащитника Михаила Земскова. Однако уже на 41-й минуте хозяева сравняли, а в самом конце первого тайма с помощью одиннадцатиметрового удара вышли вперед. И только на 84-й минуте «Авангард» смог вновь сравнять счет, Михаил Земсков оформил дубль. На трибунах стадиона «Динамо» за игрой смотрели около 1,5 тыс. болельщиков. В следующем туре 12 октября «Авангард» на своем поле примет подмосковный ФК «Чертаново».

О том, кто теперь несет ответственность за результаты курского клуба, в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «Роман Старовойт пошел в ‘‘Авангард’’».

Андрей Цветков