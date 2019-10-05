Учителем года стала преподаватель русского языка из Волгограда

Учительница русского языка из Волгоградской области Лариса Арачашвили победила во всероссийском конкурсе «Учитель года России-2019». Церемония награждения состоялась в Кремлевском дворце 4 октября. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, это был «очень честный конкурс». Все конкурсанты были сильными и до последнего дня «шли по очкам рядом», заявила она.

Конкурс предварил празднование Дня учителя 5 октября. С ним педагогов поздравил президент Владимир Путин. «Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идете вперед»,— обратился к ним господин Путин.