В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр предупредил о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и области. «Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна»,— рассказали там.

В Москве предупреждение действует с 9:00 воскресенья, 6 октября, до 9:00 понедельника, 7 октября. В Московской области — с 00:00 воскресенья до 00:00 понедельника.

В этот период, по данным синоптиков, ожидаются облачность, дождь и мокрый снег. Скорость ветра достигнет 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

О том, что снег и заморозки придут в Москву в выходные, уже было известно.

Прогноз погоды — в публикации “Ъ FM” «Московская погода возвращается к норме».